Empolissima by Night e Lo Sbaracco, come cambia la viabilità

I provvedimenti per martedì 28 luglio
Con l'ordinanza 349 del 27 luglio 2026 si modifica la viabilità in previsione di Empolissima by Night 2026, l'evento organizzato dall'associazione di categoria Confesercenti nel centro di Empoli, in contemporanea con Lo Sbaracco. Tante occasioni per lo shopping sotto le stelle con prodotti a prezzo di saldo.
Ecco come cambierà la viabilità:
Piazza della Vittoria
tratto antistante la sede del MPS
Divieto di sosta dei veicoli presenti nelle apposite rastrelliere, dalle ore 12:00 del giorno 28 luglio 2026 fino alle ore 01:00 del giorno 29 luglio 2026 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade.
Via Salvagnoli
rastrelliere
Divieto di sosta di tutti i veicoli presenti nelle apposite rastrelliere, dalle ore 12:00 del giorno 28 luglio 2026 fino alle ore 1 del giorno 29 luglio 2026 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade.
dalle 16 del 28 luglio 2026 fino alle 1 del 29 luglio 2026 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade:
Zona a Transito Limitato
intera area
Divieto di transito e Divieto di sosta per tutti i veicoli a partire dalle ore 16:00. Al termine della
manifestazione, si intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.
Via G. Del Papa
all’intersezione con Via Ridolfi lato Via Paladini
Divieto di transito per tutti i veicoli
Via del Giglio
all’intersezione con Via Ridolfi lato Piazza della Vittoria
Divieto di transito per i veicoli
Via P. Rolando
all'intersezione con Piazza G. Guerra corsia di marcia indirezione P.zza della Vittoria
Divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione
Via T. di Battifolle
Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione
Via S. Ferrante
Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione
Via Salvagnoli
tratto compreso tra Via Battifolle e Via Ridolfi
Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione
Intersezione con Via Pievano Rolando
Divieto di svolta a sx in V.T.di Battifolle con obbligo di svolta a dx verso P.zza Guido Guerra
Piazza della Vittoria
Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione
Via Roma
tratto compreso fra P.zza. Della Vittoria e Via G. da Empoli
Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione
Via Curtatone e Montanara
lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci
Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL
all'intersezione con Via Carrucci
Direzione obbligatoria a Destra
lato destro
Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
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