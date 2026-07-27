Estate empolese da record per Il Contrappunto (ma non è ancora finita)

Un'estate che ha portato la musica nei chiostri storici, nelle piazze, nelle frazioni e in luoghi simbolo di inclusione e partecipazione, come il giardino della REMS del Pozzale. Un'estate fatta di pubblico numeroso, concerti partecipati e artisti di rilievo nazionale e internazionale, che ha saputo trasformare ancora una volta Empoli in un grande palcoscenico sotto le stelle.

Le rassegne "Note nei Chiostri Empolesi" e "Musica nelle Frazioni", promosse dall'Associazione culturale Il Contrappunto nell'ambito del cartellone comunale Uno Spettacolo d'Estate, con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, il sostegno del Ministero della Cultura e il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie, si avviano alla conclusione dopo settimane di appuntamenti che hanno riscosso una partecipazione costante e un'accoglienza calorosa da parte del pubblico.

La chiusura di “Musica nelle Frazioni” sarà affidata domani, martedì 28 luglio, alle 21.15, al Marina Mulopulos Quartet con "Piazzolla Para Mi", un viaggio musicale dedicato all'universo di Astor Piazzolla, dove tango, jazz e musica contemporanea si intrecciano in un repertorio intenso e coinvolgente: appuntamento al Giardino dell'ex scuola di Fontanella, ingresso gratuito.

La sera successiva, mercoledì 29 luglio, alle 21.15, nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa, si concluderà invece il programma di "Note nei Chiostri Empolesi" con "Nebbie e infinito", concerto affidato all'Orchestra Il Contrappunto diretta dal Maestro Andrea Mura, con musiche di Schubert e Mendelssohn; un appuntamento dedicato al grande repertorio romantico.

Prima della pausa estiva, però, il sipario non si abbassa. Il gran finale di stagione si chiude con due appuntamenti per salutare il pubblico prima delle vacanze.

«Siamo molto soddisfatti della risposta che il pubblico ha riservato alle nostre iniziative – commenta Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico dell'Associazione Il Contrappunto –. In questi mesi abbiamo visto chiostri pieni, frazioni animate dalla musica e persone che hanno scelto di vivere insieme le serate estive attraverso la cultura. È la conferma che esiste un desiderio autentico di musica dal vivo e di proposte di qualità. Per questo non vogliamo fermarci: prima della pausa estiva abbiamo deciso di proporre alla città altri due appuntamenti speciali, due produzioni di grande valore artistico che rappresentano il modo migliore per salutare il nostro pubblico e dare appuntamento alla nuova stagione».

La musica proseguirà infatti con due eventi straordinari fuori cartellone, entrambi ospitati nel Chiostro degli Agostiniani e realizzati da Il Contrappunto in collaborazione con Modigliani Produzioni, con il patrocinio del Comune di Empoli e della Città Metropolitana di Firenze, il sostegno del Ministero della Cultura e il contributo della Sezione Soci Coop Empoli e della CSO.

Giovedì 30 luglio, alle 21.15, andrà in scena "Suor Angelica", intensa opera in un atto di Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano, con l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretta dal Maestro Mario Menicagli e la regia di Nicola Fanucchi.

Mercoledì 5 agosto, sempre alle 21.15, ecco"Boléro", con l'Orchestra Massimo de Bernart diretta da Damiano Tognetti. Il programma proporrà due capolavori assoluti del repertorio orchestrale: il celebre Boléro di Maurice Ravel e le Carmen Suite n. 1 e n. 2 di Georges Bizet.

Entrambi gli spettacoli sono a pagamento. I biglietti sono disponibili al costo di 20 euro (intero) e 10 euro (ridotto per soci Coop, under 18, over 65 e persone con disabilità).

Fonte: Ufficio Stampa

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