EUth Starter, a Empoli il Bootcamp internazionale finale del progetto europeo

Si è concluso il Bootcamp internazionale finale di EUth Starter, progetto europeo dedicato alla partecipazione giovanile, all’imprenditoria sociale e al rafforzamento delle organizzazioni che lavorano con i giovani.

L’iniziativa si è svolta dal 22 al 24 luglio 2026 presso il Circolo ARCI di Avane, a Empoli, con alcune attività realizzate anche nel territorio di Vinci. Il Bootcamp ha ricevuto il patrocinio del Comune di Empoli e del Comune di Vinci, a conferma dell’attenzione delle due amministrazioni verso le opportunità europee, la partecipazione giovanile e la cooperazione internazionale.

L’evento ha riunito circa venti rappresentanti di associazioni, educatori, formatori e youth workers provenienti da Italia, Portogallo, Austria e Bosnia ed Erzegovina. Durante le tre giornate, i partecipanti hanno condiviso esperienze, metodologie e strumenti sviluppati nei diversi territori nel corso dei due anni di progetto.

EUth Starter, cofinanziato dal programma Erasmus+, nasce infatti con l’obiettivo di rafforzare la cittadinanza attiva e la sostenibilità delle organizzazioni giovanili europee, affrontando alcune delle principali difficoltà del settore: l’accesso limitato ai finanziamenti, la frammentazione dei servizi di supporto e la necessità di sviluppare maggiori competenze nella progettazione, nella governance e nella gestione delle associazioni.

Il progetto ha permesso la creazione di quattro incubatori locali per organizzazioni giovanili in Italia, Portogallo, Austria e Bosnia ed Erzegovina, oltre allo sviluppo di attività dedicate all’attivismo, all’imprenditoria giovanile e alla progettazione di iniziative a impatto sociale. Il Bootcamp conclusivo è stato coordinato e ospitato da Associazione Agrado APS, che ha curato l’organizzazione delle attività, l’accoglienza dei partecipanti e il supporto logistico. Ogni organizzazione partner ha inoltre coinvolto rappresentanti di realtà associative europee interessate a conoscere e sperimentare le metodologie elaborate attraverso il progetto.

Il programma ha alternato momenti di presentazione dei risultati, laboratori pratici, attività di educazione non formale, peer learning e sessioni di co-creazione. I partecipanti hanno lavorato in gruppo allo sviluppo di idee progettuali, modelli organizzativi e nuove iniziative rivolte ai giovani, con particolare attenzione all’innovazione sociale e alla sostenibilità delle associazioni.

Una parte importante del Bootcamp è stata dedicata alla restituzione delle esperienze realizzate nei diversi Paesi partner. Per il territorio italiano, ARCI Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS ha presentato le attività sviluppate attraverso EUth Starter, tra cui il podcast “Memorie ad alto volume” e la fanzine “I’ Bercio”. Questi prodotti hanno coinvolto anche Movimento Clara, Orme Radio e volontari e volontarie impegnati nel Servizio Civile presso ARCI Servizio Civile Empoli, dando spazio alle storie, alle voci e alla creatività delle nuove generazioni.

Le giornate di Empoli e Vinci hanno rappresentato non soltanto la conclusione formale del progetto, ma anche un’importante occasione per consolidare le relazioni costruite tra le organizzazioni europee, confrontarsi sui risultati raggiunti e immaginare nuove possibilità di collaborazione. Al partenariato di EUth Starter hanno partecipato sei organizzazioni provenienti dai quattro Paesi europei coinvolti: Associazione Agrado APS, ARCI Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS, ADEIGE – Associação para o Empreendedorismo Intergeracional, SUPPORT4Youth, Bildungszentrum e Agency of Gradiška.

Dopo mesi di attività locali e internazionali, il Bootcamp ha dunque chiuso un percorso caratterizzato da formazione, sperimentazione e scambio di buone pratiche. Gli strumenti, le esperienze e le relazioni sviluppate attraverso EUth Starter resteranno a disposizione delle organizzazioni partner e potranno essere replicati in altri contesti europei, contribuendo a creare nuove opportunità di partecipazione e crescita per i giovani.

Fonte: Associazione Agrado APS

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