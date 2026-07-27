Ferito da sparo a San Vincenzo, esploso un solo colpo. Proseguono le indagini

Proseguono gli accertamenti a San Vincenzo dopo che un uomo, che avrebbe minacciato con un coltello e tentato di aggredire gli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto per calmarlo, è rimasto ferito dallo sparo di una pistola. È successo nel tardo pomeriggio di domenica 26 luglio, nel parcheggio di un supermercato. Secondo quanto emerso da rilievi della polizia scientifica, anche balistici, è stato sparato un solo colpo con la pistola d'ordinanza, che resta sotto sequestro così come il coltello.

Il 42enne rimasto ferito si trova sotto osservazione all'ospedale di Cisanello a Pisa, dove è stato portato in elisoccorso subito dopo il fatto: non è in pericolo di vita, dato che il proiettile lo avrebbe colpito vicino al fianco e a un braccio e non a organi vitali. L'uomo, di origine spagnola, senza fissa dimora e all'attenzione dei servizi sociali, da tempo vive sulla costa livornese stazionando fra San Vincenzo e Castagneto Carducci. Da alcune testimonianze pare fosse solito frequentare la zona del centro commerciale.

Ieri sera, intorno alle 19, avrebbe iniziato a infastidire clienti e passanti nell'area del negozio, per questo è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Intervenuta una pattuglia della polizia locale, secondo quanto ricostruito gli agenti sarebbero riusciti a portarlo fuori dal supermercato, nonostante impugnasse un coltello. Una volta all'esterno, alla richiesta dei documenti, l'uomo gli si sarebbe avventato contro tentando di accoltellare un agente che avrebbe esploso il colpo. Sulla vicenda sono in corso le indagini della squadra mobile di Livorno. Il vigile, agente esperto, da quanto emerso resta in servizio.

Sul posto, in seguito all'accaduto, è intervenuto anche il sindaco Paolo Riccucci. "In base alle informazioni raccolte - scrivono dal Comune - l'intervento della Polizia Locale, scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte da cittadini e dalle attività della zona, si è reso necessario per la presenza di un uomo in stato di forte alterazione. La situazione è poi rapidamente degenerata quando l'uomo ha estratto un coltello, minacciando e aggredendo gli agenti, momento in cui è partito il colpo di arma da fuoco che lo ha ferito. Nell'attesa che le Autorità preposte ricostruiscano la dinamica dell'accaduto, l'Amministrazione esprime vicinanza agli agenti coinvolti in questo drammatico episodio nell'esercizio delle loro funzioni, e segue le condizioni di salute della persona rimasta ferita. Riponiamo la massima fiducia nel lavoro della magistratura, alla quale garantiamo fin d'ora la totale collaborazione".

Notizie correlate