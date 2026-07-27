Diciassettesima edizione per il Festival della Musica Suonata di Montaione

Giunge al diciassettesimo anno il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista e insegnante montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale.

La manifestazione è divenuta ormai uno degli eventi di punta del fitto cartellone dell’Estate Montaionese. Per quest’anno, nella splendida cornice di Piazza Branchi nel cuore del centro storico di Montaione, uno dei Borghi più belli d’Italia, quattro sere di spettacoli musicali di grande interesse culturale e di alto profilo qualitativo.

Si inizia il 4 agosto con il concerto della Banda dell’Ortica, band fiorentina di dieci elementi impegnata ormai da numerosi anni in un divertente progetto di rivisitazione del repertorio di Enzo Jannacci. Prendendo come punto di partenza il già di per sé ironico repertorio dell’artista milanese, lo spettacolo si snoda tra divagazioni sul tema (e non!) ed improvvisazioni verbali, molte delle quali prendono spunto proprio dalle reazioni del pubblico che viene così coinvolto, diventando parte integrante dello spettacolo stesso.

Il concerto dell’11 agosto, vede il ritorno di Rick Hutton, cantante e appassionato di musica rock, della quale interpreta il lato vitale e liberatorio: un performer coinvolgente e comunicativo che irradia un'energia contagiosa. Lo accompagna e lo asseconda una nuova formazione, stavolta acustica. Oltre che musicista, giornalista musicale e presentatore, protagonista tra l'altro degli anni straordinari del primo canale televisivo 100% musicale in Italia e in Europa, Videomusic, l'esperienza di Rick Hutton come spettatore privilegiato del mondo rock dà allo show la sua forma particolare. Una scaletta di cover iconiche del trentennio a partire dagli anni '60 - brani universalmente noti e amati con alcune "chicche" meno conosciute ma di grande godibilità -, ambientate dalle narrazioni con cui Rick - da solo o in dialogo con i colleghi sul palco - intreccia aneddoti, ricordi personali e riflessioni sulla musica e sui suoi protagonisti, sugli stili, le piccole e grandi rivoluzioni nella mentalità, nel costume e nella società che hanno accompagnato gli anni d'oro del rock, ripercorsi con intensità, leggerezza e ironia. Uno spettacolo in cui il pubblico viene condotto attraverso una cronistoria della musica rock, in una sequenza vivida, emozionante e avvincente come un film.

Il concerto del 18 agosto, Na nuttata 'e sentimento – Suggestioni napoletane, è uno spettacolo musicale che reinventa la grande tradizione della canzone napoletana, fondendo melodie celebri con sonorità nuove e sorprendenti. Fisarmonica, violino, pianoforte e percussioni dialogano con la voce in un racconto che attraversa poesia, musica e immagini. I brani della tradizione diventano così storie universali capaci di parlare al pubblico contemporaneo. La dimensione musicale è arricchita da scenografie digitali immersive e dalla presenza di una performer visiva live che costruisce immagini in dialogo con la musica, trasformando il concerto in un’esperienza sensoriale e narrativa.

Il Festival si concluderà il 25 agosto con Stefania Scarinzi Jazz Trio, ensemble composto da tre nomi di grande rilievo del panorama jazz nazionale; infatti accompagneranno la vocalist Stefania Scarinzi, Nico Gori al clarinetto e sax e Piero Frassi al pianoforte. Il 2026 segna il centenario della nascita di due musicisti che hanno ridefinito il jazz: Miles Davis e John Coltrane. Il loro spirito è la porta per omaggiare il suono di un'intera epoca.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero con inizio alle 21:30.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure il Comune di Montaione allo 0571 699205 (cultura@comune.montaione.fi.it).

Fonte: Comune di Montaione

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