Formazione, 18 progetti per imparare a lavorare nel commercio

dalla Regione Toscana
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L'assessore regionale a lavoro e formazione Lenzi: "Sono pensati per intervenire su disallineamento tra domanda e offerta nel settore"

Diciotto progetti di formazione per imparare a lavorare nel commercio, come addetto o tecnico delle vendite. È l’esito dell’avviso pubblicato a fine 2025 e finanziato con 3 milioni di euro attraverso il pr Fse+ 21/27 per sostenere percorsi formativi finalizzati a sviluppare professionalità altamente qualificate e maggiormente richieste dal settore.

Tredici sono i progetti per il comparto commercio al dettaglio e all’ingrosso, cinque per quello "servizi alle imprese".

I percorsi sono rivolti a persone disoccupate o inattive e ciascuno potrà accogliere fino a 15 allievi. Saranno realizzati da organismi formativi accreditati in ATI/ATS con imprese prive di prevalente finalità formativa attive con almeno un’unità produttiva nel territorio regionale.

"È un intervento pensato per intervenire sul disallineamento tra domanda e offerta che esiste nel settore del commercio e infatti punta a sviluppare competenze in ambiti professionali di più difficile reperibilità", ha spiegato l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. "La risposta degli enti formativi all’avviso è stata molto superiore alle attese e alla dotazione stanziata", ha aggiunto. "Segno - ha proseguito Lenzi – che la misura intercetta bisogni concreti".

I percorsi finanziati con l’avviso, che era stato promosso attraverso Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani, prenderanno avvio nel prossimo autunno e prevedono il rilascio di una Qualifica professionale con riferimento al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), ed in particolare, oltre alle figure di "Addetto" (3 livello EQF), anche le figure di "Tecnico" (4 livello EQF).

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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