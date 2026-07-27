Fucecchio, inaugurata la mostra collettiva "Colori in Corso"

Cultura Fucecchio
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Sindaca Emma Donnini, assessore alla cultura Alberto Cafaro e il maestro Claudio Occhipinti

Visitabile fino al 9 agosto al palazzetto dello sport

È stata inaugurata la collettiva di “Colori in Corso”, l'associazione fucecchiese che da oltre venticinque anni continua a crescere restando fedele al proprio spirito originario. La mostra è stata allestita nella “palestrina” del palazzetto dello sport, come da tradizione in occasione della Festa de L'Unità. Colori in Corso – con sede alla Villa Landini Marchiani - riunisce artisti diversi per formazione, età e tecnica, ma accomunati dallo stessa passione per la creazione e dallo stesso desiderio: condividere il proprio percorso espressivo con gli altri, in un luogo dove il colore diventa linguaggio comune.

Sindaca Emma Donnini, assessore alla cultura Alberto Cafaro e il maestro Claudio Occhipinti

L'associazione è guidata dal maestro Claudio Occhipinti, che accompagna il gruppo nel suo percorso artistico. Ecco i nomi degli artisti in esposizione: Claudio Occhipinti, Enzo Marconcini, Filippo Gemignani, Patrizio Mariotti, Elisa Monticelli, Edoardo Melani, Luca Scaglione ed Elisabetta Cherubini; al palazzetto è possibile apprezzare anche un'opera corale, libera interpretazione di Guernica di Pablo Picasso e messaggio contro le guerre. La mostra sarà visitabile fino al 9 agosto, negli orari di apertura della festa.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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