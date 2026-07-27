Gemellaggio Vinci-Amboise, visita della delegazione francese

Continua il rapporto fra Amboise e Vinci e il legame che unisce le due comunità nel segno di Leonardo. Dopo la visita della delegazione vinciana in Francia nella prima settimana di Pasqua, adesso è la volta dei francesi, che domenica 26 luglio 2026, sono arrivati nel borgo.

Ad accoglierli, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, sotto la statua del Genio donata alla città da Filippo Tincolini, nel secondo giorno della Fiera di Vinci.

“Abbiamo scelto di accogliere la delegazione francese proprio nei giorni della nostra Fiera perché rappresentano il momento migliore per far conoscere le tradizioni, la storia e lo spirito della nostra comunità – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

In questi giorni i nostri ospiti potranno vivere Vinci non solo attraverso i suoi luoghi legati a Leonardo, ma anche attraverso le manifestazioni, le eccellenze del territorio e l'ospitalità delle famiglie vinciane a cui va il nostro ringraziamento per la loro disponibilità”.

Come per i vinciani ad Amboise, anche la delegazione francese ha trovato alloggio nelle famiglie del posto che si sono rese disponibili a dare ospitalità.

Per i francesi ci sarà quindi l’occasione di visitare Vinci in uno dei momenti culmine del proprio programma degli eventi, ovvero la Fiera. I cittadini di Amboise saranno ospitati in questi giorni a S. Amato a Tavola, potranno apprezzare il Tenzon di palla, lunedì 27, toccando con mano una delle tradizioni rinnovate con la Fiera; nel programma di questi cinque giorni, sono previste anche due visite fuori Vinci (Pisa e Firenze, la Fondazione Pedretti a Lamporecchio), nonché il giro classico dedicato al patrimonio culturale vinciano, ovvero la casa natale di Leonardo ad Anchiano e la sezione dedicata alla pittura in Via Roma, le sedi museali nel castello dei Conti Guidi e in Palazzina Uzielli, insieme al Centro Culturale MJC di Amboise. Per gli ospiti sono inoltre previste delle visite fra le aziende agricole (vitivinicole e olearie) del territorio vinciano.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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