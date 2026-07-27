Guasto improvviso, manca l'acqua a Ponte a Egola e San Romano

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica, oggi lunedì 18 luglio si stanno verificando mancanze d’acqua a Ponte a Egola e in parte di San Romano nel comune di San Miniato.
I tecnici di Acque sono già sul posto e si apprestano a effettuare l’intervento di riparazione.
Col ripristino del servizio, previsto per le ore 21, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua, tuttavia destinati a esaurirsi in breve tempo,
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
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