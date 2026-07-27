È scomparsa Ilva Spalletti, madre del tecnico della Juventus

Cronaca Vinci
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Aveva 93 anni, viveva a Sovigliana. Il cordoglio della Juve e del Napoli

A 93 anni è scomparsa Ilva Spalletti, madre di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus. Viveva da tantissimi anni a Sovigliana, nel comune di Vinci, dove era molto conosciuta.

Per Spalletti la madre Ilva era un punto di riferimento e la citava nelle sue interviste, oltre a tornare a trovarla molto spesso. Era sposata con Carlo Spalletti, morto a poco più di cinquanta anni. Ilva Spalletti era la madre anche di Marcello Spalletti, colonna dell'Avane e fratello dell'ex ct della Nazionale, scomparso nel 2019.

"La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva" è uno dei messaggi apparsi sui social, a cui si aggiunge quello del Napoli e di altre società.

 

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