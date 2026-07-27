Interrogazione su chiusura Sr 429 Poggibonsi-Certaldo: "Basta silenzi"

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Certaldo (foto gonews.it)

A depositarla la lista civica "Più Certaldo": "La comunità merita risposte chiare e immediate"

La lista civica "Più Certaldo" ha depositato un’interrogazione al Comune per chiedere chiarimenti urgenti sulla chiusura della SR 429 bis – Lotto 1 Poggibonsi–Certaldo, "una vicenda che – secondo la lista – sta evidenziando gravi carenze di trasparenza e comunicazione da parte dell’Amministrazione e della stazione appaltante. La strada è chiusa da settimane, con pesanti ripercussioni sulla mobilità e sulle attività economiche del territorio. Nonostante il progetto esecutivo prevedesse una chiusura di 35 giorni naturali e consecutivi, non è stata fornita alcuna comunicazione ufficiale sulla riapertura prevista per il 27 luglio". Un silenzio che la "Più Certaldo" definisce "inaccettabile".

"Non è tollerabile che un’opera pubblica di questa rilevanza venga gestita senza una comunicazione chiara e tempestiva" affermano. "La cittadinanza è stata lasciata nell’incertezza, mentre ogni giorno subisce disagi significativi. È dovere dell’Amministrazione garantire trasparenza, non nascondere informazioni".

Nell’interrogazione depositata, la lista civica chiede: "di chiarire se l’assenza della data di riapertura sia dovuta a una dimenticanza o a una mancanza di coraggio amministrativo nel comunicare eventuali ritardi; di fornire un quadro dettagliato e verificabile sul reale stato di avanzamento dei lavori; di confermare se la riapertura del 27 luglio sarà rispettata o se sono previsti slittamenti, indicando nuove tempistiche, cause e responsabilità". Più Certaldo aggiunge inoltre "che si confida in una reale e definitiva risoluzione dell’intervento, così da poter finalmente vedere concluse le numerose chiusure che negli ultimi anni hanno interessato la SR 429, creando disagi continui e una percezione di perenne provvisorietà".

"La nostra iniziativa – concludono – nasce dalla volontà di difendere i cittadini e di pretendere una gestione delle opere pubbliche all’altezza delle esigenze del territorio. Non accetteremo ulteriori silenzi o rinvii: la comunità merita risposte chiare e immediate".

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