'La morte non corrisposta' in scena a Castelfiorentino

Cultura Castelfiorentino
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Una commedia brillante, a tratti surreale, che con ironia e comicità invita a riflettere sul valore della vita. E’ questo il biglietto da visita de “La morte non corrisposta”, ultimo appuntamento teatrale della rassegna “L’Ora d’Aria” che la compagnia TeatroCastello presenterà giovedì 30 luglio (ore 21.15 – ingresso libero) ai giardini ex arena (via XX settembre)

Lo spettacolo, per la regia di Gabriele Fontanelli (testo di Carlo Conforti), affronta con leggerezza uno dei temi che da sempre accompagnano l’esistenza umana: il rapporto con la morte. Tra equivoci, giochi di parole e situazioni paradossali, personaggi molto diversi tra loro si confrontano con le piccole e grandi difficoltà della vita quotidiana, mentre una presenza inattesa irrompe nelle loro giornate.

Con un ritmo vivace e un umorismo intelligente, lo spettacolo trasforma espressioni comuni e modi di dire in occasioni di comicità, offrendo al pubblico uno sguardo ironico sulle paure, le fragilità e le contraddizioni dell’essere umano.

Lo spettacolo, interpretato da Chiara Maccioni, Carlo Campinoti, Irene Nacci, Concettina Canniotto, Gabriele Fontanelli e Davide Puleo, è adatto a tutti.

Come si ricorderà, la rassegna “L’Ora d’Aria” nacque più di dieci anni fa da un’idea di Paolo Puccini, attore e regista di Castelfiorentino prematuramente scomparso nel 2014, traendo spunto dal luogo originario della rassegna, il cortile dell’ora d’aria dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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