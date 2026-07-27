Lega Firenze lancia il numero contro lo sfruttamento di animali per l'accattonaggio

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"La Lega di Firenze e quella provinciale, unitamente al Dipartimento nazionale leghista Tutela e Benessere degli animali, lanciano una specifica iniziativa per contrastare, a Firenze, l'odioso metodo di utilizzare gli animali per impietosire le persone ed ottenere denaro tramite l'accattonaggio. Il capoluogo regionale è tra quelli in cui, purtroppo, maggiormente è utilizzata questa pratica e quindi è necessario che l'Amministrazione comunale, per mezzo della Polizia Municipale, sia più incisiva per debellare tale spregevole consuetudine. Già il nostro Capogruppo in Consiglio comunale, Guglielmo Mossuto, ha stigmatizzato e denunciato questa insana abitudine e da oggi parte una mirata opera di sensibilizzazione verso la cittadinanza fiorentina. Distribuiremo, dunque, dei volantini per evidenziare la problematica e metteremo a disposizione un numero Whatsapp(348/‪9059096)a cui inviare le segnalazioni. L'iniziativa, denominata: "Io non mi volto. Io vedo. Io segnalo" si propone, appunto, di frenare, puntando ad una maggiore vigilanza degli organi competenti, sollecitati, tramite noi, dagli stessi cittadini, l'accattonaggio con l'utilizzo di animali, costretti a stazionare per ore in strada anche con le alte temperature di questo periodo. Il nostro obiettivo è, dunque, pure quello di essere da pungolo nei confronti del Comune che, secondo noi, dovrebbe fare di più per stoppare fermamente questa deleteria usanza."

Così l'On.le Tiziana Nisini, Commissario Lega Firenze, il Sen. Manfredi Potenti, Responsabile Nazionale Dipartimento Lega Benessere e Tutela degli animali, Federico Bussolin, Segretario provinciale Lega Firenze e Guglielmo Mossuto, Capogruppo Lega Consiglio comunale di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa

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