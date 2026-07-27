Lirica e classica, oltre 1000 spettatori a Empoli per i due grandi eventi del Centro Busoni

È stata un’estate di grande musica e di grande affluenza quella del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, che ha visto oltre 1.000 spettatori partecipare ai due grandi appuntamenti organizzati nel cuore di Empoli, segnando ancora una volta, da dieci anni a questa parte, l’assoluta centralità del Centro per la musica classica e l’opera lirica a Empoli.

La "Sinfonia n. 9" e "Il trovatore" sono state due produzioni di ampio respiro, caratterizzate da un’elevata qualità artistica e da un importante impegno organizzativo, capaci di portare in città musicisti, solisti, cantanti e coristi di alto livello, offrendo al pubblico due serate diverse per repertorio e linguaggio musicale, ma accomunate dalla grande qualità e dalla forte identità, capaci di distinguersi nel panorama culturale cittadino nel rendere protagonista della vita culturale la grande musica classica.

Il primo appuntamento, lo scorso 29 giugno, ha voluto rendere omaggio a Ludwig van Beethoven con la "Sinfonia n. 9" eseguita in Piazza Farinata degli Uberti. I 57 orchestrali dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, gli 83 coristi del Laboratorio Corale del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, della Corale Santa Cecilia di Empoli e della Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo, guidati da Simone Faraoni e Andrea Sardi, e i 4 solisti Celeste Nardi, Elisabetta Ricci, Adriano Gulino e Theodoros Zogopoulos, hanno dato vita a una produzione ambiziosa che ha donato al pubblico una delle pagine più celebri della storia della musica.

Il 24 luglio, a meno di un mese di distanza, Piazza Farinata degli Uberti è tornata a trasformarsi in un teatro a cielo aperto per la decima edizione dell'Opera in Piazza, appuntamento ormai consolidato della programmazione culturale estiva di Empoli e progetto unico nel suo genere nel panorama cittadino. Per celebrare i dieci anni del progetto, il Centro Busoni ha scelto “Il trovatore” di Giuseppe Verdi e ha riunito ancora una volta un cast di interpreti e musicisti di alto livello in una serata di grande impatto musicale e teatrale, accolta con il consueto entusiasmo dal pubblico.

La presenza di artisti di rilievo, insieme alla qualità dell’esecuzione musicale e alla forza delle produzioni proposte, rappresenta uno degli elementi distintivi del lavoro del Centro Busoni, che negli anni ha saputo costruire appuntamenti capaci di unire eccellenza artistica, accessibilità e valorizzazione degli spazi della città.

Particolarmente significativo è il traguardo raggiunto da Opera in Piazza, che nel 2026 ha celebrato il suo decimo anniversario. Dal 2016 a oggi il progetto ha portato in scena 11 opere, coinvolgendo oltre 1.000 artisti e raggiungendo complessivamente circa 6.000 spettatori.

"Il successo di queste due serate ci rende particolarmente orgogliosi – commenta Lorenzo Ancillotti – Superare i mille spettatori paganti complessivi è un risultato importante, ma siamo altrettanto orgogliosi della qualità artistica che siamo riusciti a proporre. Portare a Empoli artisti di alto livello e costruire produzioni di queste dimensioni significa investire concretamente nella cultura e nella qualità dell’offerta musicale della città. La "Nona Sinfonia" e "Il trovatore" sono stati due progetti molto diversi, ma entrambi hanno richiesto un grande lavoro di squadra e hanno trovato una risposta straordinaria da parte del pubblico. Crediamo che sia proprio questa la strada da continuare a percorrere: proporre eventi unici nel panorama empolese, capaci di unire qualità artistica e partecipazione, offrendo alla città occasioni culturali di grande valore".

Il Centro Busoni desidera ringraziare Il Contrappunto per la coproduzione della "Nona Sinfonia", tutti gli artisti, i musicisti, i cantanti, i coristi, i tecnici, le maestranze, i volontari, le istituzioni e i partner che hanno contribuito alla realizzazione dei due eventi, e soprattutto il pubblico che ha scelto di partecipare e di condividere queste due importanti serate.

L’estate musicale del Centro non si conclude con questi due eventi, guardando dunque già al prossimo appuntamento: a settembre, Empoli accoglierà la European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni", il progetto internazionale creato dal Centro Busoni nel 2024 e dedicato ai giovani musicisti d'Europa. La settimana di residenza artistica si concluderà con il concerto a ingresso gratuito in Collegiata di Sant'Andrea venerdì 4 settembre, alle ore 21:00, diretto dal Maestro Sergio Alapont. Un riconoscimento che deve rendere particolarmente orgogliosa la città: per il primo anno il progetto ha riscosso l'interesse dell'Unione europea che ha concesso al Centro il Patrocinio del parlamento europeo per questa iniziativa.

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Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria, 16 - EMPOLI

Tel. 0571/711122 - Mob. 373/7899915

www.centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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