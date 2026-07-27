Manutenzioni scuole di Fucecchio nelle vacanze estive, il piano d'intervento

Si stanno svolgendo in questi giorni degli importanti interventi di manutenzione straordinaria all'interno dei plessi scolastici: come da prassi i lavori vengono portati avanti in estate per non disturbare le attività didattiche e per offrire, al rientro dalle vacanze, spazi migliori per lezioni e non solo ad alunni, docenti e personale scolastico. Complessivamente si tratta di 60mila euro, con interventi affidati a ditte specializzate e altri realizzati dagli operai del cantiere comunale.

Andando nel merito, gli interventi sono relativi a: pulizia gronde, rimozione ceppe esterne con escavatore, nuove intonacature e verniciature anti umido e antimuffa, verifica delle fogne esterne, realizzazione pensiline e installazione nuovi arredi, disinfestazioni laddove necessario. Parallelamente in ogni plesso verranno sistemati gli infissi danneggiati e le tende in sei plessi.

"Anche quest’anno – spiega la sindaca Emma Donnini - abbiamo scelto di concentrare nel periodo estivo una serie di interventi di manutenzione straordinaria nei nostri plessi scolastici, così da poter lavorare con maggiore tranquillità e senza interferire con il regolare svolgimento delle lezioni. Si tratta di lavori spesso poco visibili, ma fondamentali per garantire ambienti più sicuri, decorosi e confortevoli per alunni, docenti e personale scolastico. L'investimento complessivo di circa 60mila euro testimonia l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso la qualità degli spazi dedicati alla scuola. Ringrazio gli uffici comunali, le ditte che stanno realizzando gli interventi e gli operai del nostro cantiere comunale per il lavoro che stanno portando avanti in queste settimane. La cura e la manutenzione degli edifici scolastici rappresentano una priorità e continueremo a intervenire, per rendere le nostre scuole sempre più accoglienti e funzionali".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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