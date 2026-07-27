In difficoltà in mare, a Pietrasanta salvata 30enne dai bagnini

Intervento di salvataggio in mare a Marina di Pietrasanta dove una donna di 30 anni, che stava rischiando di annegare, è stata recuperata dalle acque e soccorsa. È successo di fronte allo stabilimento Eva: tempestivamente intervenuti i bagnini la giovane, della Bielorussia, è stata portata a riva e sono iniziate le manovre di rianimazione, proseguite con l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte automediche e ambulanza inviate dal 118: la turista ha ripreso conoscenza ed è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.

Sempre oggi in mare, a Castagneto Carducci, un uomo di 84 anni ha perso la vita. La tragedia nel pomeriggio, sulla costa in provincia di Livorno: sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e l'elisoccorso Pegaso, ma purtroppo per l'uomo, di origine tedesca, non c'è stato niente da fare.

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