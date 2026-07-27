'Mastrobolla' al parco Aldo Moro, presente anche GelAut

Che estate ragazzi! la rassegna dedicata a grandi e piccini organizzata dal Comune di Santa Croce sull’Arno, con la collaborazione di varie associazioni del territorio e di Giallo Mare Minimal Teatro, che si è occupata del pubblico delle famiglie,

si chiude mercoledì 29 luglio alle 18.00 con Mastrobolla di Fabio Saccomani al parco Aldo Moro di Santa Croce sull’Arno.

Si tratta di uno spettacolo per famiglie versatile, divertente, con molti effetti visuali.

Nell’occasione ci sarà anche L’Ape dei gelati, una gelateria itinerante che dal 2025 va in giro per piazze, feste ed eventi. GelAut è un importante progetto ideato e realizzato dalla Cooperativa Sociale La Pietra d'Angolo ed è un esempio concreto di come l'inclusione sociale possa sposarsi con la gioia e la dolcezza.

Il progetto mira a favorire l'inserimento lavorativo e l'autonomia di giovani con disturbo dello spettro autistico che, attraverso la gestione di una gelateria, hanno la possibilità di apprendere competenze relazionali ma anche operative in un contesto reale ma protetto. Il Gel’Aut non è solo un dolce ma è un mezzo per regalare sorrisi e felicità e allo stesso tempo promuovere il valore dell'autonomia e dell'integrazione.

Lo spettacolo è indicato per la fascia di età 3-10 anni ed è ad ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it, oppure Biblioteca comunale 057130642 – 0571389850 biblioteca@comune.santacroce.pi.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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