Matteo Bocelli primo Ambasciatore del Tartufo delle Colline Sanminiatesi nel Mondo

Il talento toscano conquista i palcoscenici di tutto il mondo, ma il suo cuore rimane ben saldo alle radici della sua terra. Il cantante Matteo Bocelli è stato ufficialmente nominato primo Ambasciatore del Tartufo delle Colline Sanminiatesi nel Mondo, diventando il volto simbolo di un nuovo e ambizioso progetto di promozione territoriale.

L’onorificenza è stata conferita dal Comune di San Miniato e dalla Fondazione San Miniato Promozione. La motivazione letta dal Sindaco di San Miniato Simone Giglioli recita: «In virtù dei successi riscossi sui palchi di tutto il mondo, nonostante la giovanissima età e grazie al suo grande talento, Matteo Bocelli incarna la determinazione e la dedizione che caratterizzano non solo un grande artista, ma anche un perfetto ambasciatore per un prodotto simbolo e un'eccellenza della nostra cultura gastronomica e delle nostre colline. Un territorio al quale si dimostra fortemente legato, promuovendolo con autentica passione in tutto il mondo.»

Quello di Matteo Bocelli per il tartufo non è un semplice titolo d'onore, ma il riflesso di un hobby praticato con dedizione fin dall'adolescenza.

«È una passione che devo a un grande amico di famiglia, Fausto Fiorentini, che da quando avevo 14 o 15 anni mi portava per le nostre colline toscane a cercare tartufi», ha raccontato sorridendo Matteo Bocelli. «Crescendo ho sempre avuto questo forte bisogno di stare all'aria aperta e immerso nella natura. Anche se negli ultimi anni gli impegni e le tournée in giro per il mondo mi assorbono molto, appena posso torno a fare tartufi. Ora poi c'è Tosca, la mia cagnolina, chiamata così in omaggio all'opera di Puccini, che sta diventando bravissima a scovare i primi tartufi».

La nomina di Matteo Bocelli segna un nuovo inizio: il giovane cantante è infatti il primo ambasciatore ufficiale nominato nell'ambito del nuovo progetto "Colline Sanminiatesi", la nuova strategia di valorizzazione turistica ed enogastronomica che mette in rete 30 Comuni a vocazione tartufigena distribuiti tra le province di Pisa e Firenze. San Miniato e l'intero territorio di rete si preparano infatti ad accogliere la 55ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, che si terrà nei tre fine settimana di novembre (14-15, 21-22 e 28-29 novembre 2026).

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