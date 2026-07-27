Mercantia, FI e Lega: "Aumentano i fondi ma il festival non si rinnova"

"L'aumento del contributo statale è un'ottima notizia per Certaldo e conferma l'attenzione del Governo verso Mercantia. Proprio per questo l'Amministrazione comunale aveva una responsabilità ancora maggiore, ovvero utilizzare al meglio queste risorse per rilanciare realmente il festival”. Lo dichiarano Eliseo Palazzo e Damiano Baldini per la Lega e Giuseppe Romano per Forza Italia.

"Prendiamo atto dell'entusiasmo con cui il Comune ha presentato i risultati di questa edizione, ma continuiamo a riscontrare le stesse criticità evidenziate già negli scorsi anni. Nonostante l'incremento dei finanziamenti pubblici e l'accesso ai benefici dell'Art Bonus, Mercantia non mostra quel rinnovamento che molti si aspettavano. La qualità complessiva degli spettacoli non ha compiuto il salto di qualità necessario e il festival continua a proporre un format che appare sempre più ripetitivo.

Diversi artisti locali hanno espresso perplessità per essere stati relegati in spazi ritenuti meno centrali e meno valorizzanti, finendo di fatto in secondo piano rispetto ad altre proposte del festival. Restano poi dubbi sui numeri delle presenze annunciati, oltre 25 mila, che potrebbero comprendere anche ingressi gratuiti, accrediti stampa e operatori. Inoltre, potrebbero essere state conteggiate anche le persone presenti nella parte bassa del paese, dove l'accesso è libero e le presenze non sono verificabili. Resta però evidente il calo di affluenza proprio in quell'area, un dato che merita una seria riflessione.

Rivendicare il successo, peraltro discutibile, di un'edizione non basta. È il momento di programmare fin da ora il futuro del festival, con l'obiettivo di ampliare il bacino dei visitatori e valorizzare al meglio i maggiori contributi statali attraverso spettacoli di qualità, idee innovative e una proposta capace di riportare entusiasmo. Mercantia ha bisogno di un vero rilancio, non di limitarsi a riproporre, anno dopo anno, lo stesso modello".

Fonte: Ufficio Stampa

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