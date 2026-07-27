A Montopoli rinasce il percorso storico pedonale di via Sottofossi Est: "Desiderio diventato realtà"

I tamburi e le bandiere del gruppo storico di Montopoli hanno dato il via all'inaugurazione dell'itinerario turistico del percorso storico-pedonale di via Sottofossi Est. Una festa di comunità per ritrovare un passaggio alternativo alla via centrale del borgo. Un’inaugurazione che ha visto la presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessora regionale Alessandra Nardini.

"Per anni abbiamo vissuto questa zona con il desiderio di vederla rinascere, di vederla curata, accessibile, viva e sicura – ha aperto l'inaugurazione la sindaca Linda Vanni. Oggi quel desiderio diventa realtà. Inaugurare quest'opera significa restituire al centro di Montopoli un pezzo fondamentale del suo cuore e della sua bellezza".

Un'opera complessa che ha avuto un lungo iter, iniziato nel settembre del 2023, con l'assegnazione del primo finanziamento, per poi arrivare all'avvio effettivo dei lavori il 14 marzo del 2025. Un traguardo possibile grazie a un investimento economico straordinario, pari a 2.166.199,02 euro. Oltre 1 milione e 195 mila euro sono arrivati da risorse PNRR e fondi ministeriali, mentre quasi 971 mila euro sono stati finanziati direttamente dal Comune di Montopoli tramite mutuo. Un intervento realizzato in due lotti, il primo che scende dal giardino del museo civico per proseguire fino all'area parcheggio vicino all'arco di Castruccio e il secondo dall'arco fino alle scalinate che conducono al parcheggio di via Sant'Andrea.

"Una riqualificazione estetica e storica – ha proseguito la sindaca - . Un intervento di fondamentale importanza strutturale per il rafforzamento del versante. Come tutte e tutti noi ben sappiamo, il nostro è un territorio splendido ma fragile. Consolidare questo versante significava proteggere le fondamenta stesse del nostro centro storico, prevenire i rischi idrogeologici e dare stabilità futura a una parte delicata del nostro paese. Ringrazio gli uffici comunali e in particolare il settore IV, guidato dall'architetta Ilaria Bellini. Grazie a Michele Mignogna, responsabile della ditta Società agricola Verde Ambiente Srl, e a tutte le ditte che hanno lavorato a questo intervento. Oggi i Sottofossi tornano a essere vostri, tornano a essere nostri. Camminiamoli, viviamoli e, soprattutto, custodiamoli".

"Montopoli città di pace – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – nella sua organizzazione medievale con questo percorso ritrova la sua identità. Grazie alla sindaca Linda Vanni, questa è la testimonianza del tuo impegno e della tua sensibilità. Complimenti per la giornata di oggi".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

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