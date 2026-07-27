Movimento Shalom, una nuova missione umanitaria in Madagascar

Il Movimento Shalom si prepara a partire per la sua terza missione umanitaria in Madagascar, un Paese africano che sta attraversando un momento particolarmente drammatico, prostrato da una grave carestia esacerbata dalle conseguenze dell'emergenza climatica globale.

La delegazione, che rimarrà in terra malgascia dal 30 luglio al 14 agosto, si avvarrà della fondamentale guida e presenza di Padre Nicolas Rakotoarisoa, sacerdote originario del luogo e referente Shalom, che proprio in occasione di questo viaggio farà ritorno definitivo nella sua diocesi.

Tra continuità ed educazione: i giovani al centro

Il primo e fondamentale obiettivo di questo viaggio risiede nell’educazione delle nuove generazioni ai valori di pace e solidarietà che da sempre contraddistinguono Shalom. Prosegue, inoltre, la stretta collaborazione con le diocesi locali per sostenere lo sviluppo integrato dei villaggi più svantaggiati.

In questo solco si inserisce il prosieguo delle attività legate alla mega scuola intitolata a Massimo Toschi, realizzata due anni fa e già a pieno regime. La struttura rappresenta oggi un vero e proprio polo comunitario, potenziato da un presidio ospedaliero operativo e da un’ampia sala polivalente pensata per favorire la formazione, il confronto e l'aggregazione dei giovani.

La nuova sfida: un centro per ragazze madri a Maintirano

Quest'anno la missione concentrerà gran parte delle sue energie in una diocesi di recente erezione, quella di Maintirano. Si tratta di un territorio del tutto privo di strutture sociali, educative e sanitarie di base.

In questa realtà di estrema fragilità, la priorità assoluta per Shalom sarà l’avvio dei lavori per realizzare un centro di accoglienza dedicato alle ragazze madri e ai loro bambini, offrendo loro protezione, cure e un'opportunità di riscatto sociale.

La campagna: "Acquista un mattone simbolico"

Per rendere concreta la costruzione del centro a Maintirano, il Movimento promuove una raccolta fondi straordinaria. Chiunque desideri dare il proprio contributo può farlo acquistando un "mattone simbolico":

Bonifico Bancario: IBAN IT97V0623071150000046512772 presso Crédit Agricole

Intestato a: Movimento Shalom

Causale: Progetto Madagascar

Di persona: Presso la sede centrale del Movimento.

Online: Tramite il sito ufficiale www.movimento-shalom.org

I partecipanti e la messa di invio

La delegazione in partenza è composta da una squadra affiatata che unisce figure spirituali e volontari: oltre al vescovo locale e a Padre Nicolas, saranno presenti Don Andrea Pio Cristiani, Don Donato Agostinelli, Maria Pia Antonini, Siria Di Sandro, Silvia Maini, Michele Duranti, Manola Polverosi e Linda Giovannini.

Alla vigilia della partenza, mercoledì 29 luglio alle ore 18:00, presso il Santuario di Querce, sarà celebrata una Santa Messa per affidare alla Madonna il buon esito della missione e la protezione di tutti i partecipanti.

Fonte: Movimento Shalom - ufficio stampa

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