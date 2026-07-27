Muore 47enne di Pontedera in un incidente col monopattino in Liguria

Un uomo di 47 anni, residente a Pontedera, è morto ieri pomeriggio (domenica 26 luglio) in ospedale a Genova. Proprio nel capoluogo ligure era stato ricoverato nella notte tra venerdì e sabato a causa di una caduta dal monopattino. L'incidente era successo in centro a Lavagna, la vittima si chiamava Andrea Pallestrini, era originario di Genova ma viveva nel Pisano.

Immediatamente soccorso, era stato trasferito all'ospedale San Martino in condizioni molto gravi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'incidente è stato autonomo e non sono stati coinvolti altri mezzi. Pallestrini, stando a quanto riferito, indossava correttamente il caschetto e il monopattino aveva tutte le dotazioni necessarie.

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