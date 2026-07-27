Nuove asfaltature in due strade di Montelupo

Mercoledì 5 agosto sarà asfaltata via Quasimodo a Montelupo, nel tratto compreso tra l'incrocio con via di Bozzeto e il civico 42.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 sarà istituito il divieto di transito e di sosta lungo tutto il tratto interessato.

Nella stessa settimana saranno eseguiti anche gli interventi di ripristino in via don Primo Mazzolari. In questo caso non sono previste chiusure al traffico né modifiche alla viabilità.

«I lavori di posa della fibra ottica hanno oggettivamente creato criticità legate alla manomissione del manto stradale. L'Amministrazione comunale ha portato queste problematiche all'attenzione di FiberCop, la società incaricata dell'intervento per conto del Ministero, chiedendo di procedere quanto prima al ripristino delle strade. La gestione di questa situazione, relativa a un appalto che non fa capo al Comune e che interessa l'intero territorio, non è oggettivamente semplice, ma questi due interventi rappresentano una risposta concreta per la sistemazione di due strade che erano state particolarmente compromesse », afferma il Sindaco Simone Londi

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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