Orlando Boom a cena a Forte dei Marmi: lo scatto con lo staff

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Orlando Bloom con lo staff del Maitò Forte dei Marmi

L'attore britannico ha trascorso una serata al ristorante Maitò. Continuano gli avvistamenti di celebrità nell'estate toscana

Una stella del cinema a tavola a Forte dei Marmi. Nella stagione estiva toscana, fatta anche di avvistamenti di celebrità in vacanza tra costa, campagne e città d'arte, stavolta a catturare la scena è Orlando Bloom: l'attore britannico ha cenato al ristorante Maitò in compagnia dei propri collaboratori, come emerso dalla serata in vista di alcuni eventi che prossimamente lo vedranno protagonista in Versilia.

Per l'interprtete di tante saghe fantasy, da Il Signore degli Anelli ai Pirati dei Caraibi, solo per citare alcune pellicole, sono stati preparati piatti di pesce e lui stesso ha chiesto di assaggiare anche le tradizionali penne alla Maitò. Poi si è prestato per una foto ricordo con tutto lo staff. Non è la prima volta che il locale sul mare del Forte riceve visite da star internazionali del cinema, dopo la presenza in passato anche di Leonardo Di Caprio. Un'estate per la Toscana che continua ad accumulare presenze vip: tra queste la scorsa settimana la cantante e attrice statunitense Selena Gomez, che ha scelto Firenze e le colline aretine per festeggiare il suo compleanno.

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