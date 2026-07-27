Tragico scontro tra scooter e bus a Bagno a Ripoli: muore un giovane

Cronaca Bagno a Ripoli
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Un giovane ha perso la vita dopo un grave incidente a Osteria Nuova, nel comune di Bagno a Ripoli. Stando a una prima ricostruzione poco dopo le 7 di oggi, lunedì 27 luglio, la vittima era in sella alla sua moto verso Antella quando, in via Peruzzi, si sarebbe scontrata con un bus.

La strada è stata subito chiusa al traffico e sono intervenute le pattuglie della municipale oltre ai carabinieri e i sanitari inviati dal 118. Per la persona alla guida dello scooter non c'è stato niente da fare.

Non è ancora chiara la dinamica, ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute; lo scontro sarebbe stato frontale. I fatti sono avvenuti in prossimità dell'incrocio con via Roma.

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