Minaccia e rapina una persona di notte, 17enne in manette

Cronaca Firenze
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Ha avvicinato un coetaneo e lo ha costretto a dargli il borsello puntandogli contro una bottiglia. Un 17enne è stato arrestato a Firenze la notte del 17 luglio per rapina e danneggiamento.

Verso le 3 di notte, in piazza delle Cure, il 17enne avrebbe avvicinato la vittima con la scusa di una sigaretta ma poi, brandendo una bottiglia, l'avrebbe rapinata. La vittima e due amici che avevano assistito a distanza alla scena, hanno dato l'allarme al 112 Nue.

Sul posto sono intervenute le pattuglie e, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, il presunto responsabile è stato intercettato poco distante. Il 17enne è stato bloccato e perquisito: con sé aveva ancora la refurtiva.

All'arrivo dei carabinieri il giovane ha dato in escandescenza, colpendo con calci e pugni l'abitacolo dell'auto, danneggiando un finestrino. Una volta identificato, il 17enne, che era già sottoposto alla misura della messa alla prova ai servizi sociali, è stato arrestato per rapina e danneggiamento e denunciato per il porto di oggetti atti ad offendere.

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