Piazza Montanelli vibrerà con la musica anni '90

Cultura Fucecchio
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La magia della musica degli anni ’90 è pronta a conquistare Fucecchio. Mercoledì 29 luglio, in occasione dell'ultimo appuntamento con Sere d'Estate, Piazza Montanelli si trasformerà in una grande festa dedicata a una delle decadi più amate, con una serata di musica, colori e divertimento aperta a tutti.

Protagonista dell’evento sarà “90 Smile”, uno spettacolo pensato per far rivivere l’energia e le atmosfere degli anni Novanta attraverso le più belle e coinvolgenti hit del periodo. A guidare il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale saranno Francesco Follati, in consolle, e Samuele Brotini, alla voce, pronti a far ballare e cantare il pubblico con una selezione di grandi successi.

La serata prenderà il via già alle 19, quando saranno presenti in Piazza Montanelli anche stand gastronomici, offrendo la possibilità di cenare e trascorrere insieme la serata prima dell’inizio dello spettacolo musicale.

Come da tradizione ad accompagnare negozi aperti nelle vie del centro per l'ultima serata della rassegna di luglio, organizzata e promossa da Comune di Fucecchio insieme a Pro Loco e associazioni locali.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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