Concluso il varo del cavalcaferrovia a Firenze, presente il ministro Salvini

Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio è stata conclusa l'operazione di varo del nuovo cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze. Era presente Matteo Salvini, ministro dei trasporti.

Il nuovo impalcato, si spiega in una nota, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un'unica soluzione mediante una gru da 2.000 tonnellate.

Presenti in loco anche l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs Gianpiero Strisciuglio, l'amministratore delegato e direttore generale di Rfi Aldo Isi, e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il completamento del varo viene considerato "una tappa fondamentale dell'intervento di sostituzione del ponte, opera strategica per il miglioramento della mobilità cittadina e per l'efficientamento della circolazione ferroviaria regionale e nazionale che attraversa il nodo di Firenze".

Ilcantiere prosegue con le successive attività previste dal cronoprogramma. Fino alle 11 di giovedì 30 luglio resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella.

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