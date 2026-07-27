Pusher sottoposto a obbligo di dimora continua a spacciare: l'arresto a Empoli

Cronaca Empoli
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Dopo un primo arresto nelle scorse settimane, è stato scoperto dalla guardia di finanza a spacciare di nuovo

Uno spacciatore recidivo è stato rintracciato dalla guardia di finanza nell'Empolese e arrestato. Già nei mesi scorsi era stato sottoposto all'obbligo di dimora e gli erano stare sequestrate diverse sostanze stupefacenti.

In quell'occasione l'uomo è stato controllato mentre era a bordo della propria auto, che peraltro era senza assicurazione. Decisivo è stato il fiuto del cane antidroga. La perquisizione si è estesa a casa dove sono stati trovati e sequestrati circa 160 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish, 11 grammi di cocaina, 2 grammi di ecstasy, 28 grammi di sostanze da taglio, oltre a vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio. È stato deciso per l'obbligo di dimora, dunque.

Successive attività investigative delle fiamme gialle hanno portato alla luce che il pusher stava continuando a produrre e spacciare da casa, in aperta violazione della misura cautelare. Per questo la guardia di finanza è entrata in azione a Empoli e lo ha arrestato.

Dall'inizio dell'anno l'attività dei finanzieri empolesi ha portato a compimento "il sequestro di 3,5 chilogrammi di hashish, 300 grammi di marijuana, 325 grammi di cocaina e 10 grammi di ecstasy, oltre al deferimento di 4 soggetti all’Autorità Giudiziaria, di cui 3 tratti in arresto, e alla segnalazione di 20 utilizzatori di sostanze stupefacenti alle competenti Prefetture", si legge in una nota.

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