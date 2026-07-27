Conoscere e cambiare la sanità, due giorni di incontri a Monterappoli

Gruppi consiliari di quattro comuni di zona (“In Comune per Empoli"–Empoli, “Montelupo è Partecipazione”–Montelupo , “Filo Rosso”-San Miniato, “In Comune per Vinci”–Vinci) hanno promosso una iniziativa di informazione-formazione sul tema della sanità pubblica.

"L’obiettivo e l’auspicio dell’iniziativa - CONOSCERE, DIFENDERE (E CAMBIARE!) il SERVIZIO SANITARIO - è quello di accrescere la conoscenza del sistema, i principali problemi, riscoprendone anche la storia della principale ‘infrastruttura’ sociale del nostro paese. Si affronteranno anche i temi della salute e dei servizi socio sanitari di zona" dicono gli organizzatori.

Gli incontri si terranno alla Casa del Popolo di Monterappoli (Empoli) nei prossimi mercoledì 2 settembre e mercoledì 16 settembre (dalle 18.30 alle 22, con pausa buffet), coordinati da Enrico Roccato e Mauro Valiani. Saranno riunioni aperte e gratuite, con l’invito a partecipare a tutte le persone, associazioni e partiti interessati.

"La sanità pubblica è uno dei pilastri della democrazia. Non è una spesa, ma costituisce un investimento sociale, economico e civile. Non è una merce, ma un diritto fondamentale dell'individuo sancito dalla Costituzione. La crisi del Servizio sanitario nazionale non è inevitabile. È il risultato di scelte politiche che lo hanno reso oggetto di una costante «dismissione»: tagliati i finanziamenti pubblici, è stato perseguito un processo di progressiva privatizzazione e regionalizzazione dei servizi erogati che acuisce le diseguaglianze. Lunghe liste d'attesa, mobilità sanitaria forzata e, più in generale, lo sviluppo di un sentimento di ‘lontananza’ tra persone e sistema, hanno comportato il ricorso (da parte di chi se lo può permettere) alla sanità integrativa e alle assicurazioni private. Il risultato è un sistema sempre meno universale e sempre più ingiusto. La sanità non è solo un fatto tecnico, è anche una grande questione politica. È auspicabile che le persone accrescano la conoscenza del sistema e le relative scelte che vengono fatte (o che non vengono fatte). Da tutto ciò la necessità di incrementare le iniziative di informazione e discussione nei territori" si legge in una nota.

L’intenzione degli organizzatori è quella di continuare - se si manifesterà interesse - ad approfondire anche settori specifici sul tema salute (salute mentale, persone fragili, prevenzione …).

Si prega di comunicare per tempo l’iscrizione (3338806520).

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