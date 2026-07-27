Sorpreso a spacciare in pineta a Viareggio, arrestato dai carabinieri

Sorpreso dai carabinieri mentre cede della sostanza stupefacente a due persone. Fermato, un cittadino di origine straniera è stato arrestato dai militari per detenzione ai fini di spaccio. È successo durante un servizio di pattugliamento, potenziato dall'Arma, nella pineta di Ponente a Viareggio dove l'uomo è stato colto in flagranza. In seguito a perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto un involucro contenente hashish, sottoposta a sequestro.

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