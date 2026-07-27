Si sposa e ringrazia la clientela: il cartello nel Giro commuove Empoli

"Il negozio è chiuso perché mi sposo, ma prima di sposarvi vi ringrazio". Passando da via Del Papa, nel Giro d'Empoli, capita di imbattersi in questo cartello. C'è chi lo ha fotografato e lo ha pubblicato sui social, dove in poche ore ha raggiunto tantissimi like e condivisioni. Il negozio in questione è Icon Store di Mirco Divona, da qualche anno all'angolo con via Da Vinci.

Il negozio d'abbigliamento in queste ore è chiuso dato che il suo titolare sta convolando a nozze. A colpire i passanti è soprattutto il messaggio che campeggia sulla porta del locale, in cui il neo-sposo ha voluto ringraziare la clientela.

"Ciao, oggi il negozio è chiuso... perché mi sposo. Prima di vivere uno dei giorni più importanti della mia vita, volevo dirvi grazie. Dietro questa vetrina non ci sono solo vestiti, scatole e scontrini. Ci sono sogni, sacrifici, notti in bianco, giornate infinite e tanta passione. C'è una persona, una famiglia, che ogni giorno crede in quello che fa" si legge sulla vetrina.

E ancora: "Quando scegliete un piccolo negozio, non fate solo un acquisto. Ogni volta che avete varcato questa soglia, avete contribuito – senza saperlo – a costruire qualcosa di più grande. Anche il sogno che oggi si realizza. Per questo, il mio “sì” è anche il vostro. Perché ognuno di voi, in un modo o nell'altro, ne ha fatto parte. Grazie di cuore, davvero".

Il toccante messaggio, che ha commosso in molti sui social, si chiude con un altro ringraziamento e un arrivederci a quando il titolare aprirà di nuovo il negozio e avrà la fede al dito.

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