Strade a Certaldo, il punto sugli interventi

Prosegue il programma di manutenzione della rete viaria a Certaldo, con l'obiettivo di assicurare condizioni di maggiore sicurezza e decoro sulle strade del territorio.

Dall'inizio dell'anno sono stati impegnati complessivamente 95.000 euro, oltre IVA, per interventi di ripristino e manutenzione della pavimentazione stradale, che hanno interessato numerose zone del territorio comunale.

Gli interventi di asfaltatura e ripresa localizzata hanno riguardato, in particolare, le seguenti vie:

via Ciari, via Gozzoli, via G. Rossa, via Buonarroti, via Picasso, via Tintoretto e via U. D'Andrea;

via San Donnino, nel tratto compreso tra l'ex scuola e l'incrocio con la salita di via Santa Margherita a Sciano;

via della Canonica, via del Torrione, via San Giorsolè, viale Matteotti, via Leopardi, via Pacinotti e via Sturzo, con ripristini localizzati;

via Piano di Sotto, via Battisti, via De Amicis, via Cavour, via Amendola e via Don Minzoni.

Con le risorse ancora disponibili nell'ambito del precedente finanziamento, pari a circa 5.000 euro, l'Amministrazione realizzerà ulteriori interventi puntuali prima della pausa estiva. Sono previsti, in particolare, il ripristino di un tratto di marciapiede in via Amendola, la sistemazione di una buca nella zona di Fraille, in prossimità di Conforti Gomme, oltre a ulteriori riprese localizzate in diversi punti del paese.

Sono già stati programmati nuovi lavori di manutenzione, per un importo complessivo di circa 53.900 euro, IVA inclusa, la cui realizzazione è prevista a partire dal mese di settembre e nei mesi successivi. Gli interventi riguarderanno, in particolare:

via Tavolese, con un intervento su un tratto di circa 1.000 metri quadrati compreso tra l'incrocio con la Strada Provinciale e il vivaio;

via Romana, nel tratto successivo all'incrocio con via San Michele;

via Sturzo.

Con la realizzazione di questi ultimi interventi si concluderà l'accordo quadro attivato per la manutenzione della rete stradale comunale, strumento che ha consentito all'Amministrazione di programmare e realizzare, in modo organico, una serie di opere diffuse sul territorio, intervenendo sia sulle principali criticità sia sulle esigenze di manutenzione ordinaria della viabilità comunale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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