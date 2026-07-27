UniSi, borsa di studio per le vittime di violenza in famiglia

È aperto fino al 15 settembre 2026 il bando dell’Università di Siena per una borsa di studio destinata a studentesse e studenti vittime di violenza in famiglia. La borsa di studio, che è a copertura dell’intero ciclo di studi, comporta l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie e ha un importo pari a euro 12.000 per annualità.

La borsa è destinata a immatricolate/i al I anno dei corsi di laurea triennale, immatricolate/i al I anno a corsi, di laurea magistrale a ciclo unico non a numero programmato per il 2026/2027 come indicati nell’avviso.

È sostenuta dai fondi MUR per il potenziamento dei servizi agli studenti. Si tratta di un’azione tangibile per il supporto a studentesse e studenti esposti a vulnerabilità, che rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), e dalla Delegata per le politiche di inclusione ed equità, Alessandra Romano, impegnati nella diffusione della cultura dell’equità, dell’inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

Notizie correlate