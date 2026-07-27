Vandali in azione al cimitero di Panzano in Chianti

Il Comune ha esposto denuncia contro ignoti al Comando dei Carabinieri di Greve per un danneggiamento subito al cimitero di Panzano in Chianti. Nello scorso fine settimana si è verificato un atto vandalico. E’ stato trafugato l’elemento centrale in bronzo del monumento ai Caduti donato dalla comunità di Panzano e inaugurato dal Comune nel novembre del 2017. Approfittando della notte, i responsabili sono entrati furtivamente nel cimitero chiuso, in forma abusiva si sono introdotti all’interno dello spazio comunale dove hanno scardinato e portato via la lastra in bassorilievo.

Si tratta di un monumento dedicato alla memoria dei Caduti di tutte le guerre del passato e del presente. L’opera è nata dalla collaborazione tra il Comune e la Pro Loco di Panzano che ha permesso la realizzazione del monumento. La giunta Sottani ha messo a disposizione lo spazio pubblico e ha coordinato le operazioni di installazione dell’opera, la Pro Loco ha progettato architettonicamente l’area e sostenuto la realizzazione artistica e artigianale del monumento, ornato e decorato, che si compone di una targa e di un supporto. Il monumento è stato realizzato dall’artista residente a Panzano Jan Praet, autore del bassorilievo.

“Il gesto inaccettabile di cui si sono resi protagonisti alcuni ignoti non passerà inosservato - annuncia il primo cittadino Paolo Sottani - effettueremo accurate ricerche per individuare l'identità dei responsabili e parallelamente verificheremo l'entità dei danni subiti che non sono di poco conto. Oltre al monumento sono stati vandalizzati alcuni elementi scultorei di tombe private".

"L'irresponsabilità è un atto di cui fa le spese l'intera collettività – continua - e va contrastata con fermezza, il nostro impegno è volto a contrastare gli atti vandalici e disincentivare azioni incivili e prive di rispetto per il patrimonio pubblico”.

“Chiediamo ai cittadini di prestare la massima attenzione – conclude - e segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale o alle forze dell'ordine figure sospette o episodi che possano ricondursi ad atti illeciti. E’ fondamentale trasmettere il valore della cura collettiva dei beni comuni”.

Purtroppo non si tratta del primo episodio di vandalismo che colpisce e prende di mira gli spazi dei cimiteri e quelli dei giardini pubblici di Greve e delle frazioni dove anche recentemente alcune attrezzature delle aree verdi hanno subito danneggiamenti come giochi divelti, grattati e sporcati, panchine rotte.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

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