A Montespertoli grande successo per "Animali sacri"

Ieri sera Montespertoli Musica ha vissuto un momento davvero speciale. Le opere di Rita Pedullà, la musica di Katia Pesti e le scenografie luminose di Lorenzo Girolami hanno regalato al pubblico un'esperienza intensa e ricca di emozioni. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno partecipato e condiviso questo momento e alla compagnia

La mostra "Animali sacri & vibrazioni selvagge" resterà visitabile per tutta la settimana a Lucardo, presso la Sala della Compagnia, con apertura tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00 fino a domenica 2 agosto. A settembre l'esposizione si sposterà poi a Castagneto Carducci, per incontrare un nuovo pubblico Dal 1 al 14 settembre, a Castagneto Carducci, sarà inoltre possibile visitare "Abitare il sacro", mostra a cura dell'associazione fiorentina Heyart, con opere di Rita Pedullà e Dalila Chessa.

E MoMu continua. Giovedì 30 luglio è in programma un nuovo appuntamento, in collaborazione con il Festival Amedeo Bassi: un concerto che vedrà insieme le associazioni Festival Amedeo Bassi, Camera Musicale Fiorentina, Prima Materia e Teatro Popolare d'Arte. A seguire si festeggeranno i 10 anni di MoMu, insieme al Circolo Fotografico Fermoimmagine, partner di MoMu Off in questi anni di crescita, incontri e condivisione.

L'appuntamento è per tutti coloro che vogliono continuare a vivere insieme la musica, l'arte e la bellezza del territorio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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