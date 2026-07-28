Apertura straordinaria a San Lorenzo della Torre di Matilde

Lunedì 10 agosto 2026, in occasione della notte di San Lorenzo, la Torre di Matilde a San Miniato aprirà eccezionalmente al pubblico dalle 21 alle 23 per l'evento "Una notte di stelle". L'iniziativa, promossa dal Museo Diocesano d'Arte Sacra, dalla Diocesi di San Miniato e dalla Cooperativa Girasole, offrirà ai visitatori l'opportunità di ammirare il panorama notturno dalla storica torre in un'atmosfera suggestiva.

Il biglietto d'ingresso ha un costo di 3 euro (ridotto 2,50 euro), mentre l'accesso sarà gratuito per i bambini sotto i 14 anni e gli over 75. Un'occasione speciale per vivere uno dei simboli della città sotto il cielo stellato della notte di San Lorenzo.

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