Atto vandalico alla Festa de l'Unità, PD San Gimignano presenta denuncia

Politica e Opinioni San Gimignano
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Il Partito Democratico di San Gimignano ha presentato nella giornata di martedì 28 luglio una querela formale contro ignoti presso i Carabinieri in seguito all’atto vandalico avvenuto nell’area della Festa de l’Unità di Santa Chiara che ha preso di mira alcuni apparati luminosi.

Si tratta di un gesto vile che colpisce una festa costruita grazie all’impegno di decine e decine di volontarie e volontari che, ogni giorno, dedicano gratuitamente il proprio tempo alla comunità. Colpire la Festa significa colpire loro e l’idea stessa di una festa popolare e aperta a tutti.

Contestualmente, il PD di San Gimignano si sta organizzando per i sistemi di videosorveglianza dell’area.

Vogliamo essere molto chiari: chi pensa di poter agire nell’ombra e nell’impunità si sbaglia. Ogni episodio sarà documentato, ogni responsabilità sarà perseguita con la massima determinazione e nessun gesto verrà sottovalutato.

La Festa continuerà a vivere grazie all’impegno dei suoi volontari. Chi prova a intimidire o danneggiare questa esperienza troverà da parte del Pd una risposta ferma, determinata e senza alcuna tolleranza.

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