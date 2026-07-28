Bilancio, ambiente e sicurezza: convocato il Consiglio a Montespertoli

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 30 luglio, alle ore 18:30, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta tramite l'apposito canale YouTube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio di prelevamento dal Fondo di Riserva;

4. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito ai disservizi di fornitura di energia elettrica sul territorio comunale e conseguenti interruzioni della fornitura di acqua potabile;

5. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito alla situazione di raccolta rifiuti sul territorio comunale a seguito della riorganizzazione effettuata da Plures Alia;

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito allo stato dei lavori di ripristino della fognatura e della sede stradale in Via Vito Schifani;

7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito ai disservizi persistenti nella raccolta porta a porta, organizzazione del servizio, ricorso ai subappalti e tutela degli utenti TARIC;

8. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti ad oggetto: cordoglio per la scomparsa di due lavoratori impegnati nel servizio di raccolta dei rifiuti e promozione di iniziative a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

9. Adesione all'associazione Olivicoltori di Montespertoli;

10. Approvazione schema accordo di distretto volto alla costituzione di un Distretto biologico denominato “Distretto biologico della Val d'Elsa”;

11. Istituzione nuovo Comitato organizzatore della Festa del Vino edizione 2027;

12. Approvazione patto di gemellaggio tra i comuni di Montespertoli e Squinzano;

13. Tariffa corrispettiva (Taric) – approvazione criteri agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del regolamento Taric;

14. Primo aggiornamento della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026 / 2027 / 2028;

15. Art. 193 del d.lgs. 267/2000 e art. 78 del regolamento di contabilita': verifica del permanere degli equilibri e monitoraggio degli obiettivi del bilancio d'esercizio 2026;

16. Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2026/2028, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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