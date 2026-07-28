Bocciata mozione su 'rottamazione quinquies' a Fucecchio, FI: "PD boicotta provvedimento del Governo. Persi 1,4 milioni"

Forza Italia accusa il Partito Democratico di aver "boicottato" la rottamazione quinquies, la misura del Governo che consente a Comuni ed enti pubblici di favorire il recupero di crediti, a Fucecchio, dove la maggioranza Pd-Orgoglio Fucecchiese ha respinto in Consiglio comunale una mozione presentata da Forza Italia sul tema, e in Città Metropolitana di Firenze, dove, secondo gli azzurri, un ordine del giorno inizialmente presentato per aderire alla misura sarebbe stato successivamente ritirato.

Secondo Forza Italia, la mancata adesione avrebbe comportato la rinuncia a un recupero potenziale di 1.428.311 euro per la Città Metropolitana. Il partito parla di una scelta politica e non amministrativa.

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Fucecchio Simone Testai attacca la decisione della maggioranza: "A Fucecchio il PD ha bocciato una misura che non toglieva un euro di capitale a nessuno e che avrebbe aiutato famiglie, imprenditori e le casse comunali. L'hanno respinta solo perché arriva dal Governo, non perché fosse sbagliata: è propaganda pura, fatta sulla pelle di chi già fatica a pagare e di chi paga sempre, regolarmente, IRPEF e IMU al massimo. Con oltre 5 milioni di crediti già stralciati e un FCDE sopra i 6,5 milioni, questa amministrazione dimostra di sapere fare una cosa sola: alzare le tasse e voltare le spalle a chi potrebbe restituire risorse al Comune".

Critiche anche dalla Città Metropolitana arrivano dal consigliere Gianni Vinattieri, che contesta il ritiro dell’atto dopo il percorso iniziale nelle commissioni: "Quello che è successo in Città Metropolitana è ancora più grave: prima si presenta l'atto in commissione, si discute, si inserisce nell'ordine del giorno del Consiglio metropolitano e poi si ritira in silenzio, senza spiegazione politica. Probabilmente i sindaci Pd, vista l’incoerenza fra la linea tenuta nei loro Comuni e l’adesione alla rottamazione della Città metropolitana, hanno scelto di sacrificare una norma di buon senso per mero interesse politico. Un milione e quattrocentomila euro di mancato recupero, buttati per pura convenienza di partito. È un atteggiamento irresponsabile verso gli uffici, verso il Consiglio e verso i cittadini metropolitani".

Forza Italia annuncia di voler proseguire la battaglia nelle istituzioni locali, sostenendo che la rottamazione quinquies possa rappresentare uno strumento per recuperare risorse pubbliche da destinare a servizi e investimenti. Secondo il partito, invece, il Pd avrebbe scelto di rinunciare a queste opportunità per non riconoscere valore a un provvedimento nazionale.

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