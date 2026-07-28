Da Calci la medaglia a Massimiliano Poli, produttore dell'amaro SestoSenso

Venerdì scorso la sindaca Valentina Ricotta, insieme alla giunta comunale, ha consegnato a Massimiliano Poli la medaglia ufficiale del Comune di Calci, la massima onorificenza dell’amministrazione calcesana, per aver saputo coniugare ricerca, tradizione e innovazione dando un prodotto di qualità, l’amaro SestoSenso, rappresentativo del territorio e capace di ricevere numerosi premi internazionali.

L’amaro SestoSenso, prodotto a Calci, è stato premiato con la medaglia di bronzo ai World Liqueur Awards nel 2023, nel 2025 e2026, è stato medaglia d’oro a Francoforte nel 2025, medaglia d’oro e d’argento a Lione nel 2025 e nel 2026, medaglia di bronzo 2026 agli IWSC Awards ed è nella Top 100 dei prodotti 2026 Class editori Gambero Rosso.

Per Massimiliano Poli, invitato in Comune per ricevere la medaglia, è stata anche l’occasione per presentare il suo nuovo prodotto, il London Dry Gin “15.11 – Intuition Spirit”, nato da una ricetta simile a quella dell’amaro SestoSenso, anch’essa trovata da Franco Poli, babbo di Massimiliano, all’interno di un’antica chiave nella falegnameria di famiglia. Sia l'amaro SestoSenso sia il gin 15.11 vengono ora prodotti da Massimiliano sotto lo stesso marchio, "Intuition 1944 - Botanical Spirit", rifacendosi a quelle antiche ricette.

“15.11 nasce dalla stessa storia familiare che ci ha portato a riportare in vita SestoSenso – ha raccontato Poli -. Le due ricette erano legate a due chiavi uguali, ritrovate in luoghi diversi a pochi giorni di distanza. Il nome del gin è la data riportata sulla prima pergamena. Con questo nuovo prodotto vogliamo continuare a raccontare Calci, il Monte Pisano, la memoria di babbo e il valore delle botaniche del territorio, dando vita a un progetto nuovo ma profondamente legato alle nostre origini”.

"Il forte legame con Calci offre l'opportunità di promuovere anche il nostro territorio e di questo ne siamo ovviamente entusiasti, onorati e grati - ha sottolineato la sindaca, Valentina Ricotta -. Rivolgiamo a Massimiliano un grande in bocca al lupo per questo nuovo prodotto e gli rinnoviamo i complimenti per gli importanti riconoscimenti ricevuti e che ancora saprà meritarsi, vista la passione, la dedizione e la professionalità che riesce a mettere nel suo lavoro".

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa

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