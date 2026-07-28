Cane muore investito nell'Aretino, conducente non si ferma: l'appello a eventuali testimoni

Cronaca Castel Focognano
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Una donna, che si è salvata, stava attraversando la strada sulle strisce con l'animale al guinzaglio. Il sindaco di Castel Focognano: "Ogni informazione potrebbe essere utile"

Un cane, che si trovava a passeggio con la sua proprietaria, è morto dopo essere stato investito da un furgone che ha proseguito la marcia senza fermarsi. È successo la mattina di mercoledì scorso, 22 luglio intorno alle 10, nel centro abitato di Rassina a Castel Focognano, in provincia di Arezzo. Sempre secondo quanto ricostruito la donna stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, con il proprio animale al guinzaglio. Il sindaco Lorenzo Remo Ricci ha lanciato un appello, parlando di "grave episodio" invitando eventuali testimoni a contattare lui stesso o la polizia locale.

"Ogni informazione potrebbe essere utile"

Ricci, riferendo dell'accaduto, spiega in una nota che la signora "stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali con il proprio cane al guinzaglio quando un furgone, diretto verso Arezzo e, secondo quanto riferito, a velocità sostenuta, ha investito l’animale, provocandone la morte. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e ha proseguito la marcia".

Poi l'appello "a chiunque abbia assistito all’accaduto o si trovasse nelle vicinanze in quel momento: ogni informazione, anche apparentemente insignificante, potrebbe essere utile per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il veicolo coinvolto. Invito pertanto eventuali testimoni a contattare la Polizia Locale sede di Rassina oppure a rivolgersi direttamente al Sindaco. È importante che episodi di questo genere non rimangano impuniti, - aggiunge il sindaco - nel rispetto della legge, della sicurezza stradale e del dovere civico di ciascuno di noi. Grazie fin da ora a chi vorrà collaborare".

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