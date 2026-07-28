Canottieri Limite, un weekend in maglia azzurra: quattro atleti protagonisti sulla scena internazionale

È stato un fine settimana ricco di emozioni e di prestigio per la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Tinghi Motors -Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni, che ha visto ben quattro dei propri atleti indossare la maglia della Nazionale italiana in due importanti appuntamenti internazionali.

A Lucerna, in Svizzera, Emma Luchetti e Rebecca Lensi hanno rappresentato l’Italia alla Coupe de la Jeunesse, manifestazione europea riservata alla categoria Under 19.

Nel due senza femminile, le due atlete hanno disputato una gara entusiasmante, protagoniste di una straordinaria rimonta negli ultimi 500 metri che le ha portate a sfiorare il podio. Il quarto posto finale lascia un pizzico di rammarico, ma conferma il grande valore dell’equipaggio e la determinazione dimostrata fino all’ultima palata.

Ma soddisfazione era già arrivata nella prova dell’otto con femminile, dove Emma e Rebecca hanno conquistato una splendida medaglia d’argento, contribuendo a un risultato di assoluto prestigio per la Nazionale azzurra.

Nello stesso fine settimana, a rappresentare l’Italia ai Campionati del Mondo Under 23 sono stati anche Leonardo Sostegni e Cesare Borlenghi.

Cesare, al suo primo anno nella categoria Under 23, ha supportato la Nazionale come riserva, un importante riconoscimento del percorso di crescita e del valore dimostrato in questa stagione.

Leonardo Sostegni è invece sceso in acqua in due specialità, chiudendo al 13° posto nel quattro senza e conquistando un ottimo 5° posto nell’otto misto, confermandosi tra gli atleti italiani di riferimento della categoria.

Quello appena concluso è un fine settimana che conferma ancora una volta la presenza della Canottieri Limite ai massimi livelli del canottaggio giovanile internazionale. Quattro atleti convocati con la Nazionale italiana tra Campionati del Mondo Under 23 e Coupe de la Jeunesse rappresentano un risultato di grande rilievo, frutto di un percorso di crescita che continua a portare la società toscana tra le realtà di riferimento del panorama remiero nazionale.

Un bilancio decisamente positivo, arricchito dalla medaglia d’argento conquistata da Emma Luchetti e Rebecca Lensi nell’otto femminile e dalle prestazioni offerte da Leonardo Sostegni e Cesare Borlenghi ai Mondiali Under 23. Ma l’estate internazionale della Canottieri Limite è tutt’altro che conclusa: dal 6 al 9 agosto, infatti, sarà la volta di Matteo L’Ala e Mattia Carboncini, che vestiranno la maglia azzurra ai Campionati del Mondo Under 19, ultimo grande appuntamento giovanile iridato dell’estate.

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