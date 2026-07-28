Colonie feline, il vademecum da Certaldo

Le colonie feline rappresentano una presenza importante sul territorio comunale e sono tutelate dalla legge. Per questo il Comune di Certaldo rinnova l'invito ai cittadini a contribuire alla loro salvaguardia, favorendo il lavoro dei volontari e promuovendo una corretta convivenza tra persone e animali.

Per legge, una colonia felina è un gruppo di gatti che vive in libertà, stabilmente legato a un determinato territorio. I Comuni hanno il compito di censire, controllare, curare e tutelare le colonie feline, garantendo il benessere degli animali e la convivenza con le persone, oltre al rispetto dell'igiene e del decoro degli spazi pubblici.

Per lo svolgimento di queste attività il Comune di Certaldo si avvale della collaborazione dell'associazione di volontariato "Gli amici a 4 zampe di Emma & Co.", che opera esclusivamente attraverso i propri volontari. L'associazione si occupa del censimento e della gestione delle colonie feline, degli interventi di cattura finalizzati alla sterilizzazione e dell'assistenza agli animali, svolgendo un servizio di grande valore per la comunità grazie all'impegno quotidiano dei volontari, che dedicano il proprio tempo e sostengono gran parte delle spese necessarie.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale, in particolare per segnalare eventuali colonie feline non ancora censite all'Ufficio Ambiente del Comune, tramite l'apposito modulo. A seguito della segnalazione, i volontari provvedono alla cattura dei gatti mediante apposite gabbie-trappola, al trasferimento presso i servizi veterinari dell'Azienda USL per la sterilizzazione, alla degenza post-operatoria e alla successiva re-immissione degli animali nella colonia di appartenenza.

Durante le operazioni di cattura è inoltre importante consentire il posizionamento delle gabbie nei punti più idonei, controllarne il corretto funzionamento e avvisare tempestivamente i volontari quando un gatto viene catturato.

Si ricorda che:

è vietato rimuovere o danneggiare ripari e ciotole delle colonie feline;

è vietato ostacolare o impedire le attività di cura e assistenza dei gatti di colonia e dei gatti liberi da parte dei volontari che se ne occupano;

è vietato allontanare o spostare i gatti dalla zona della colonia o impedire loro di accedere a cibo, acqua e ripari predisposti dai volontari;

il maltrattamento e l'abbandono degli animali sono comportamenti gravissimi, vietati dalla legge e sanzionati dal Codice Penale.

Le colonie feline sono protette dalla legge e sono un bene di tutti: si invitano i cittadini a collaborare con i volontari che se ne occupano, rispettandone il lavoro e contribuendo, ciascuno per quanto possibile, alla tutela e al benessere degli animali presenti sul territorio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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