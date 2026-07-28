Commissariato, Mantellassi: "Valutiamo alloggi e spazi ma servono risorse nazionali vere"

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Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, interviene in merito alle dichiarazioni a mezzo stampa da parte dei sindacati di polizia.

“Leggendo le dichiarazioni sindacali in merito al Commissariato di Empoli ci tengo anche io a nome di tutto il Comune, a sottolineare l’importanza essenziale che esso ha per Empoli e per tutto il territorio.

Il Commissario, il suo dirigente, e i suoi agenti fanno il massimo possibile nelle condizioni date. Certo è che un potenziamento è assai auspicabile per la rilevanza che il commissariato ha. Attendiamo l’arrivo di rinforzi e di potenziamenti di organico. Sono necessari e attesi.

Il Comune di Empoli è al lavoro, in raccordo con il commissariato, nel valutare interventi in favore di alloggi per agenti e spazi per il commissariato. Servono su questo risorse nazionali vere e concrete per intervenire sui bisogni dei territori con mezzi, sedi e alloggi".

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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