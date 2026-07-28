Conclusa la nuova rotatoria sulla SS67: riaperta la statale senza deviazioni

Attualità Montelupo Fiorentino
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È stata completata da Anas la realizzazione della nuova rotatoria lungo la strada statale 67 Tosco Romagnola, prima delle tre rotatori previste nell'ambito del progetto del nuovo collegamento tra Fibbiana e Limite sull'Arno.
Contestualmente alla conclusione dei lavori è stata riaperta al traffico la SS67, che può ora essere percorsa nuovamente senza deviazioni.
L'intervento ha riguardato non solo la realizzazione della rotatoria, ma anche una serie di opere sui sottoservizi.
L’amministrazione esprime un ringraziamento ad Anas per il lavoro che sta svolgendo per la realizzazione di un'opera strategica per il territorio. Allo stesso tempo desidera rivolgere un ringraziamento ai cittadini e, in particolare, ai titolari delle attività economiche presenti nell'area interessata dal cantiere, che hanno dovuto convivere con i disagi derivanti dalla chiusura della statale.
«La nuova rotatoria rappresenta il primo tassello di un'infrastruttura destinata a migliorare la viabilità dell'area e a supportare il futuro collegamento tra le due sponde dell'Arno», spiega Simone Peruzzi, Assessore alla sicurezza, trasporti e mobilità
«L'auspicio è che il completamento dell'intero progetto possa produrre ricadute positive non solo sul sistema della mobilità, ma anche sul tessuto economico e produttivo del territorio, favorendo lo sviluppo dell'indotto locale.»

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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