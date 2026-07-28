Dopo le segnalazioni, a Sovigliana interventi sui lampioni

Dopo le segnalazioni arrivate da parte dei residenti di alcune zone di Sovigliana in merito al malfunzionamento dell’illuminazione pubblica, questa mattina, martedì 28 luglio 2026, si sono attivate le squadre degli operai comunali per intervenire nelle riparazioni di lampioni e punti illuminanti.

Le zone interessate maggiormente dai guasti sono quelle di Via Grocco, Via Copernico, Via Piave, Via Amendola, Via Murri, Via Guicciardini, Via Canovai.

Gli elettricisti del Comune stanno valutando il tipo di guasto per poter individuarne le cause e stabilire i tempi di ripristino.

Il Comune di Vinci ricorda che sul sito dell’ente è attivo un portale dedicato alla segnalazione di guasti e disservizi e che la segnalazione tramite questo portale aiuta a ridurre i tempi di intervento. Il portale si trova al link https://www.comune.vinci.fi.it/segnalazione-disservizio/, men tre è anche possibile chiamare l’urp allo 0571931 o scrivere una mail a urp@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate