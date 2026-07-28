Dopo le segnalazioni, a Sovigliana interventi sui lampioni

Attualità Vinci
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo le segnalazioni arrivate da parte dei residenti di alcune zone di Sovigliana in merito al malfunzionamento dell’illuminazione pubblica, questa mattina, martedì 28 luglio 2026, si sono attivate le squadre degli operai comunali per intervenire nelle riparazioni di lampioni e punti illuminanti.

Le zone interessate maggiormente dai guasti sono quelle di Via Grocco, Via Copernico, Via Piave, Via Amendola, Via Murri, Via Guicciardini, Via Canovai.

Gli elettricisti del Comune stanno valutando il tipo di guasto per poter individuarne le cause e stabilire i tempi di ripristino.

Il Comune di Vinci ricorda che sul sito dell’ente è attivo un portale dedicato alla segnalazione di guasti e disservizi e che la segnalazione tramite questo portale aiuta a ridurre i tempi di intervento. Il portale si trova al link https://www.comune.vinci.fi.it/segnalazione-disservizio/, men tre è anche possibile chiamare l’urp allo 0571931 o scrivere una mail a urp@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
27 Luglio 2026

EUth Starter, a Empoli il Bootcamp internazionale finale del progetto europeo

Si è concluso il Bootcamp internazionale finale di EUth Starter, progetto europeo dedicato alla partecipazione giovanile, all’imprenditoria sociale e al rafforzamento delle organizzazioni che lavorano con i giovani. L’iniziativa si [...]

Vinci
Attualità
27 Luglio 2026

A Vinci gli appuntamenti de 'Le notti del vino'

Vinci e vino è un connubio che sta insieme non solo per via dell’assonanza delle due parole, ma anche e soprattutto per il panorama che la città del Genio riesce [...]

Vinci
Attualità
27 Luglio 2026

Gemellaggio Vinci-Amboise, visita della delegazione francese

Continua il rapporto fra Amboise e Vinci e il legame che unisce le due comunità nel segno di Leonardo. Dopo la visita della delegazione vinciana in Francia nella prima settimana [...]



Tutte le notizie di Vinci

<< Indietro

torna a inizio pagina