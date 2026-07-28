Empoli Jazz Festival, applausi a scena aperta per Peppe Barra e il racconto di Napoli

La suadente musica napoletana, le sue radici e la sua contemporaneità hanno conquistato il pubblico del grande evento dell’Empoli Jazz Festival andato in scena ieri sera in piazza Farinata degli Uberti con Peppe Barra e la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, protagonisti dello spettacolo "Napoli, l’anima e il suono. Un racconto per Orchestra".

Anche questa volta il pubblico ha risposto con una grande partecipazione, a una settimana di distanza dal successo da tutto esaurito di Sergio Cammariere, confermando il valore del Luglio Empolese, che propone un calendario ricco di appuntamenti culturali di alto livello.

Il gran finale della XVIII edizione dell’Empoli Jazz Festival è in programma questa sera, martedì 28 luglio, con Empoli Jazz Off, al Giardino del Torrione di Santa Brigida alle 21.30. Sul palco saliranno Andrea "Lupo" Lupi e The Troubadours, con la partecipazione speciale di Nico Gori, in un concerto realizzato in collaborazione con Music Pool.

La formazione sarà composta da:

Andrea Lupi – voce, chitarre, basso elettrico

Nico Gori – clarinetto e sax

Roberto Molesti – piano e fisarmonica

Mimmo "Wild" Mollica – armonica

Cris Pacini – sax alto e tenore

Alessandra Cecala – contrabbasso e voce

Mario Marmugi – batteria

Valerio Perla – percussioni

Andrea "Lupo" Lupi porta nella sua musica l’esperienza di una vita trascorsa tra palchi e culture diverse: il periodo passato a New Orleans, Minneapolis e negli Stati Uniti, i tour come session man al fianco di numerosi artisti americani, i viaggi in Africa e le collaborazioni con musicisti provenienti da Nepal, Capo Verde, Portogallo, Marocco, Belgio, Inghilterra, Svizzera, Canada e Francia.

Un percorso internazionale che ha contribuito a costruire un linguaggio musicale personale, capace di unire blues, funk, jazz, folk, rhythm’n’blues africano e suggestioni europee. La sua voce alterna tonalità da crooner a interpretazioni da autentico soulman, mentre la sua esperienza come polistrumentista arricchisce le composizioni di molteplici sfumature.

Una carriera pluridecennale e numerosi incontri artistici hanno trasformato quello che inizialmente era un ruolo da gregario o comprimario in una presenza originale nel panorama musicale italiano. A sostenere questo universo sonoro sarà una band composta da musicisti provenienti dal mondo del blues, del jazz, del funk e dell’afrocuba.

Il concerto prevede un ingresso di 15 euro, ridotto a 12 euro per i possessori della tessera Arci e per gli under 25. Le prevendite sono disponibili su Boxol.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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