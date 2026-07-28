FI denuncia le condizioni di degrado dei bagni pubblici a Ponte a Egola: "Situazione scandalosa"

Politica e Opinioni San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

"Quella dei bagni pubblici di Ponte a Egola è una situazione semplicemente scandalosa. Le condizioni in cui versano rappresentano il simbolo di una gestione trascurata e, soprattutto, inaccettabile sotto ogni punto di vista", così il Coordinamento di Forza Italia San Miniato in una nota in cui si denuncia le condizioni dei bagni di Ponte a Egola.

"Non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano. Quando un servizio pubblico viene lasciato in uno stato di degrado così evidente, si arriva a sfiorare un problema di igiene e di salute pubblica. È impensabile che cittadini, anziani, famiglie e visitatori siano costretti a utilizzare servizi igienici in condizioni che definire indecorose è persino riduttivo. A pagare il prezzo di questa incuria è anche il mercato settimanale di Ponte a Egola, il più grande e frequentato del nostro Comune, che ogni sabato richiama centinaia di persone. È assurdo che un appuntamento così importante per il commercio locale debba convivere con un biglietto da visita tanto vergognoso".

"Questa amministrazione non può continuare a voltarsi dall’altra parte - conclude la nota - servono interventi immediati per ripristinare condizioni dignitose, garantire pulizia, sicurezza e una manutenzione costante. Lasciare i bagni pubblici in questo stato significa mancare di rispetto ai cittadini, agli operatori del mercato e a chiunque frequenti Ponte a Egola".

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
27 Luglio 2026

Conoscere e cambiare la sanità, due giorni di incontri a Monterappoli

Gruppi consiliari di quattro comuni di zona (“In Comune per Empoli"–Empoli, “Montelupo è Partecipazione”–Montelupo , “Filo Rosso”-San Miniato, “In Comune per Vinci”–Vinci) hanno promosso una iniziativa di informazione-formazione sul tema [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
23 Luglio 2026

Rinnovato il comodato gratuito del Fiat Doblò a San Miniato

Un gesto concreto di solidarietà che si traduce in un servizio essenziale per la comunità. Si è svolta ieri, mercoledì 22 luglio alle 18  a San Miniato, di fronte la sede [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
20 Luglio 2026

'Toscana, terra d'Europa': Bonaccini e Mazzeo ospiti della Festa de l'Unità di San Miniato

La Toscana e il suo ruolo nella costruzione di un’Europa più forte, giusta e vicina ai territori saranno al centro dell’incontro pubblico “Toscana, terra d’Europa”, in programma mercoledì 22 luglio [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina