FI denuncia le condizioni di degrado dei bagni pubblici a Ponte a Egola: "Situazione scandalosa"

"Quella dei bagni pubblici di Ponte a Egola è una situazione semplicemente scandalosa. Le condizioni in cui versano rappresentano il simbolo di una gestione trascurata e, soprattutto, inaccettabile sotto ogni punto di vista", così il Coordinamento di Forza Italia San Miniato in una nota in cui si denuncia le condizioni dei bagni di Ponte a Egola.

"Non si tratta soltanto di una questione di decoro urbano. Quando un servizio pubblico viene lasciato in uno stato di degrado così evidente, si arriva a sfiorare un problema di igiene e di salute pubblica. È impensabile che cittadini, anziani, famiglie e visitatori siano costretti a utilizzare servizi igienici in condizioni che definire indecorose è persino riduttivo. A pagare il prezzo di questa incuria è anche il mercato settimanale di Ponte a Egola, il più grande e frequentato del nostro Comune, che ogni sabato richiama centinaia di persone. È assurdo che un appuntamento così importante per il commercio locale debba convivere con un biglietto da visita tanto vergognoso".

"Questa amministrazione non può continuare a voltarsi dall’altra parte - conclude la nota - servono interventi immediati per ripristinare condizioni dignitose, garantire pulizia, sicurezza e una manutenzione costante. Lasciare i bagni pubblici in questo stato significa mancare di rispetto ai cittadini, agli operatori del mercato e a chiunque frequenti Ponte a Egola".

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