Furto di notte in una farmacia di Empoli, portato via il registratore di cassa

Furto la notte scorsa, tra lunedì 27 e martedì 28 luglio, in una farmacia a Empoli nella frazione di Villanuova. Secondo quanto ricostruito i malviventi, dopo aver forzato una finestra del locale, avrebbero realizzato un foro con un piccone sul muro esterno, aprendo un varco nella struttura.

Una volta all'interno della farmacia comunale, avrebbero preso il registratore di cassa fuggendo via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Empoli. Da quanto emerso la cassa è stata recuperata: non sarebbe stato portato via niente, in quanto quest'ultima era vuota. In corso le indagini sulla vicenda.

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